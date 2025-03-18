مسئول إسرائيلي يستبعد وقف الهجوم المتصاعد على غزة دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين

استبعد مسئول إسرائيلي وقف الهجوم المتصاعد على قطاع غزة، دون موافقة حركة «حماس» على صفقة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وقال في تصريحات لشبكة «CNN»، مساء الثلاثاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تُعد «المرحلة 1» في سلسلة من الإجراءات العسكرية التصعيدية؛ التي تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وأشار المسئول – الذي لم تكشف الشبكة عن هويته –إلى أن الوسطاء يبذلون جهودًا حثيثة؛ لتحريك المفاوضات بين إسرائيل وحماس من جديد، في محاولة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

ونوه في الوقت نفسه، أن بلاده مصممة على إجبار «حماس» على التفاوض تحت النيران.

وذكر أن «تل أبيب تخطط لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة تدريجيًا»، مشيرًا إلى أن موعد إرسال القوات البرية إلى القطاع مرة أخرى «لا يزال غير واضح».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.