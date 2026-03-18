المرايا للثقافة تعيد إحياء تراث الريحاني بمسرحية «أنا وإنتي» عبر قناتها على يوتيوب

تقدم المرايا للثقافة والفنون لأول مرة على قناتها على اليوتيوب El Maraya TV عرضًا مسرحيًا إذاعيًا من تراث مسرح الريحاني بعنوان "أنا وإنتي"، وهو باكورة أعمال فرقتها المسرحية وسيبدأ عرضه على القناة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويمثل العمل عودة إلى أحد العروض النادرة التي قدمتها فرقة الريحاني المسرحية عام 1929 على مسرح برنتانيا بوسط القاهرة، وظل مجهولًا لسنوات طويلة، إلى أن نجح الدكتور سيد علي إسماعيل في اكتشاف مخطوطته وتحقيقها، قبل نشرها في كتاب «مسرح الريحاني» الصادر عن المرايا.

وقد قامت فرقة المرايا المسرحية بإعادة تقديم العرض على شكل بودكاست صوتي بمصاحبة فيديو من اسكتشات جرافيك لمواقف مأخوذة من العرض. وتعتبر هذه التجربة هي الأولى من نوعها في مجال إنتاج البودكاست في مصر.

"أنا وإنتي" مسرحية كوميدية خفيفة ساخرة من نوع مسرح الفودفيل، من تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري، بطولة النجم هشام إسماعيل، ونجوم فرقة المرايا: آدم مكيوي، مروة الصاوي، سارة نادر، مورا صادق، كريم بدر، نجلاء يونس، مصطفى حجازي، عادل سمير توفيق، عبد الله مرتضى، مارك أسعد، سهيلة الأنور، أحمد سيف. وقام بإعدادها دراميًا آدم مكيوي، وأخرجها عادل سمير توفيق.

شَكل مسرح نجيب الريحاني لحظة مفصلية في تاريخ المسرح المصري في بدايات القرن العشرين، وهو المسرح الذي تأسس من فرقة ضمت أهم الأسماء اللامعة وقتذاك وقدمت أروع المسرحيات الكوميدية التي شارك في كتابتها كل من نجيب الريحاني وبديع خيري، ولازالت تضحكنا حتى اليوم.