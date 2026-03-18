الجيش اللبناني ينسحب من أطراف بلدة شبعا الحدودية جنوبي البلاد

انسحب الجيش اللبناني، الأربعاء، من أطراف بلدة شبعا جنوبي البلاد وتمركز في البلدية وسط البلدة.

وأفاد مراسل الأناضول، الذي رصد انسحاب عناصر الجيش اللبناني مع آليتهم وكامل عتادهم من جهة مواجهة لموقع عسكري إسرائيل إلى مبنى بلدية شبعا وسط البلدة، بأن السبب وراء الانسحاب القصف الإسرائيلي المتزايد على أنحاء عدة في أطراف البلدة.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس الجاري عدوانا جديدا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري "محدود" بالجنوب.

وفي اليوم ذاته، كان "حزب الله"، حليف إيران، هاجم موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على طهران خلف ما لا يقل عن 1332 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح.

وخلال نحو عامين ونصف، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية على سوري واليمن وغارة على قطر.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.



