فريق الاتحاد المصري لكرة السلة يتوج ببطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية في مشاركته الأولى

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تمكن فريق اتحاد كرة السلة المصري من التتويج ببطولة إفريقيا في أول مشاركة له بطولة للألعاب الإلكترونية (E-SPORT - بلاي ستيشن) الخاصة بلعبة NBA 2K 2021 تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة "فيبا".

ونجح الفريق المصري في التتويج بالبطولة على حساب منتخب كوت ديفوار في اللقاء النهائي بنتيجة مباراتين لمباراة بعد اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل المنتخب المصري من المجموعة الأولى بعد ان احتل المركز الثاني فيها عقب الفوز على كوت ديفوار والخسارة من تونس.

بعدها نجح الفراعنة من الفوز على مدغشقر في دور نصف النهائي ليتأهل لمواجهة الفريق الإيفواري ويهزمه في المباراة النهائية.

واختار الاتحاد المصري لكرة السلة فريق مكون من 7 لاعبين لتمثيل مصر وفقًا لبعض الشروط الخاصة التي تم الإعلان عنها من اجل الحصول علىفرصة المشاركة في بطولة أفريقيا الأولى للألعاب الإلكترونية والمؤهلة لبطولة العالم.

ويضم فريق الاتحاد المصري لكرة السلة كلًا من " محمد يونس (قائد الفريق) – منصور إبراهيم – يوسف الصديق – طاهر أبو زيد – ياسينالبدراوي - ديكران ادوارد).