سان جيرمان يقتنص فوزا في الثواني الأخيرة بقمة مثيرة أمام سانت إتيان

أنعش باريس سان جيرمان آماله في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم ، بعدما انتزع فوزا صعبا ومتأخرا 3 / 2 على سانت إيتيان اليوم الأحد في المرحلة الـ33 من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليل الذي سقط في فخ التعادل مع مونبلييه أمس السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة قبل أن يستغل سان جيرمان الفرصة ليقلص الفارق معه.

وتجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى الدقيقة 78 التي شهدت هدف التقدم لسانت إيتيان بتوقيع دينيس بوانجا.

ولكن فرحة الضيوف بالهدف لم تدم طويلا؛ حيث سجل كيليان مبابي هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة التالية مباشرة ثم سجل هدف التقدم لسان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة 87 .

وأحرز رومان هاموما هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يحسم ماورو إيكاردي اللقاء لصالح سان جيرمان بهدف الفوز الثمين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.