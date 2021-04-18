الإعداد لملتقى بين مؤسسة النفط الليبية وشركات فرنسية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إنها تعد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة وشركات القطاع النفطي في ليبيا من جهة، وشركات النفط الفرنسية من الجهة الاخرى .



وتباحثت المؤسسة حول هذا الملتقى مع الجانب الفرنسي خلال اللقاء الذي جمع اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين.



وبحسب مكتب المؤسسة الإعلامي، فإن الملتقى يهدف لتوسيع افاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الانتاج وإنعاش الاقتصاد الليبي.



وتناول الاجتماع الذي عقد بمقرّ المؤسسة في طرابلس تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.