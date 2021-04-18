مانشستر يونايتد يواصل الضغط على السيتي في الدوري الإنجليزي

حافظ مانشستر يونايتد على فرصته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وواصل مطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة بالفوز الكبير 3-1 على بيرنلي اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل أرسنال مع فولهام 1-1 .

على استاد "أولد ترافورد" ، فرض مانشستر يونايتد هيمنته شبه الكاملة على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة ولكنه لم يستطع حسم المباراة لصالحه إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة ، وذلك قبل آخر ست مباريات لكل منهما.

وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم سجل ماسون جرينوود هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48 ، وتعادل جيمس تاركوفسكي للضيوف في الدقيقة 50 .

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى سجل جرينوود الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 84 ، وبعدها سجل البديل إدينسون كافاني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدا أن بيرنلي وجه صدمة مبكرة لمانشستر يونايتد عندما سجل الفريق هدفا بعد نحو 15 ثانية فقط من بداية المباراة ، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكان الهدف الملغى بمثابة إنذار مبكر لمانشستر يونايتد الذي اندفع لاعبوه في الهجوم بحثا عن هدف مبكر.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى بيرنلي.

وفي المقابل ، حاول بيرنلي تشكيل بعض الخطورة من مناوشاته الهجومية النادرة ، ولكنها لم تسفر عن شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف مانشستر يونايتد ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ، ثم فاجأ ضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 48 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة وانطلاقة من ماركوس راشفورد في الناحية اليمنى حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ومرر الكرة باتجاه برونو فيرنانديز المتحفز في وسط منطقة الجزاء ، والذي ترك الكرة تمر إلى ماسون جرينوود الذي سددها مباشرة في المرمى.

ولكن فرحة مانشستر يونايتد بالهدف لم تدم طويلا حيث سجل بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة 50 اثر ضربة ركنية لعبها أشلي ويستوود واقتنصها جيمس تاركوفسكي بضربة رأس إلى داخل المرمى مباشرة.

وظلت المباراة على نفس الوتيرة حيث ظل التفوق لمانشستر يونايتد والصمود الدفاعي من الضيوف حتى جاءت الدقيقة 84 لتشهد هدف التقدم لأصحاب الأرض اثر هجمة منظمة وتمريرة من بول بوجبا إلى جرينوود الذي سددها بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتستقر في المرمى.

ولم يكتف مانشستر بهدف التقدم ، وإنما سجل البديل كافاني الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر هجمة سريعة وتمرية من داني فان دي بيك إلى كافاني الذي سددها من مسافة قريبة للغاية إلى داخل المرمى لينتهي اللقاء بالفوز المستحق لأصحاب الأرض.