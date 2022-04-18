شنغهاي تسجل أول 3 حالات وفاة في أحدث تفشي لكوفيد-19

سجلت مدينة شنغهاي الصينية أول 3 حالات وفاة بكوفيد-19 في أحدث تفشي للجائحة في المدينة الساحلية شرقي الصين.

وقالت حكومة المدينة اليوم الاثنين إن الأشخاص الثلاثة الذين توفوا كانوا من كبار السن ومصابين بأمراض.

يشار إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي في مقاطعة جيلين شمال-شرقي الصين، والتي كانت تعتبر الأولى في البلاد منذ أكثر من عام.

وشكك خبراء مستقلون في دقة الأعداد الرسمية للإصابات بفيروس كورونا وأرقام الوفيات المعلنة من بكين، والتي كانت قد حددت في تلك المرحلة تاريخ آخر حالة وفاة مسجلة بكوفيد-19 في 25 كانون الثاني/يناير 2021.

وتعتبر شنغهاي حاليا مركز أكبر موجة للإصابات بكوفيد-19 في الصين منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين. وتم فرض الإغلاق على الغالبية العظمى من سكان منطقة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة منذ نهاية آذار/مارس الماضي.

وهناك استياء متزايد داخل المدينة الضخمة- المركز الاقتصادي والمالي للصين- بسبب نقص الإمدادات الغذائية أو مشاكل الرعاية الطبية أو إبعاد الأطفال المصابين عن والديهم بسبب قواعد الحجر الصحي.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر الإغلاق.

وسجلت السلطات أكثر من 2400 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 وتم اكتشاف أكثر من 19 ألفا و 800 حالة بدون أعراض مرة أخرى في شنغهاي يوم الأحد. وتشهد المدينة الساحلية أغلب الإصابات الجديدة التي يجري إحصاؤها على المستوى الوطني.