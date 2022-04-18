صحف عالمية تهاجم حكم مباراة الأهلي والرجاء: فضيحة في دوري أبطال إفريقيا

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بات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، حديث الصحف العالمية بعد قراره باحتساب ركلة جزاء في مباراة الأهلي والرجاء التي اقيمت بالأمس السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا غاليا بالأمس السبت، أمام الرجاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

واحتسب ندالا ركلة جزاء للأهلي أثارت جدلا كبيرا ونجح عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، من تسجيلها، كما أشهر كارت أحمر للاعب الرجاء منذ الدقيقة 70 كما احتسب ركلة جزاء ثانية للأهلي ولكن أهدرها السولية.

وأصبح ندالا حديث الصحف العالمية بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي الأولى والتي سجلها عمرو السولية، ومنح فريقه التقدم في الدقائق الأولى من المباراة.

وهاجمت بعض الصحف قرار حكم اللقاء بسبب عدم وجود لمسة يد على مدافع الرجاء وبالتالي استدعاء الحكم لرؤية اللعبة على تقنية الفيديو غير صحيح.

وكانت ردود فعل أبرز الصحف العالمية كالتالي:

تحدثت صحيفة ليكيب الفرنسية عن ركلة الجزاء الوهمية وأشارت إلى أن ندالا احتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد خيالية رغم وجود تقنية الفار.

وتحت عنوان: «ركلة جزاء وهمية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا تُثير الجدل»، أضافت أن الأهلي فاز بجدل كبير بسبب ركلة الجزاء الغير صحيحة رغم عودته لتقنية الفيديو.

وأتمت الصحيفة تقريرها عن اللقاء: «الكرة اصطدمت بقدم مدافع الرجاء ولكن ذلك لم يمنع حكم اللقاء من احتساب ركلة جزاء».

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فتحدثت عن الواقعة بشيء من الحزن بعدما أكدت أن الأهلي سجل هدف مثير بفضل ندالا وحكم الفار.

وبعنوان: «جدل في إفريقيا.. ركلة جزاء ضربت في الفخذ رغم الذهاب إلى حكم الفيديو المُساعد»، أضافت أن ندالا أصبح محل اهتمام شديد بعدما شاهد اللقطة في التقنية ورغم ذلك احتسبها ركلة جزاء.

واتمت أن ما حدث أثار جدلًا بين العديد من وسائل الإعلام الأفارقة، بسبب قرار مُخزٍ من الحكم.

وأخيرا صحيفة «20min» التي كتبت عنوانا عن الواقعة كالتالي: «رغم الـVAR.. فضيحة ضخمة في دوري أبطال إفريقيا»، وذكرت أن ندالا أخطأ بسبب لمسة يد على لاعب الرجاء.

وأضافت أن اللقطة تمت إعادتها في تقنية الفيديو والكرة لمست قدم المدافع وليس يده لكن الحكم احتسب ركلة الجزاء!.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرجاء أظهر ردة فعل قاسية وغاضبة عبر حساباته الرسمية وأختاروا الحكم رجل المباراة.