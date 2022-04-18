رئيس جامعة الفيوم يشهد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته رقم 186

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شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 186 والذي عقد برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وأعضاء المجلس، اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس ناقش لائحة برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الألمانية واللغة اليابانية بكلية الألسن كبرنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس.

وأكد أن المجلس ناقش اعتماد لوائح مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لجميع الأقسام العلمية بكلية الهندسة، ومناقشة اعتماد لوائح برامج التعليم الجديد بكلية الهندسة، كما تم مناقشة لائحة برنامج الجغرافيا والجيوماتكس لقسم الجغرافيا بكلية الآداب.