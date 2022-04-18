المصري يهزم نهضة بركان بثنائية في الكونفدرالية

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مقلقا أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل عمرو مرعي الهدف الأول للمصري في الدقيقة 11 لكن نهضة بركان تعادل سريعا في الدقيقة 17 بواسطة حمزة الركراكي، وقبل نهاية المباراة سجل هيثم لعيوني هدف من ركلة حرة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء أمام عمرو موسى بعد تدخله بقوة على يوسف الفحلي لاعب بركان.

خاض المصري المواجهة دون مدربه التونسي معين الشعباني الموقوف بعد طرده في اللقاء الماضي من البطولة ضد مازيمبي.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم 24 إبريل الجاري في المغرب.