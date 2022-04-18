قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تحب الفنانة إلهام شاهين جدًا، معقبة: «أحبها جدًا، هي إنسانة جدعة وصاحبة صاحبها، تلاقيها عند الشدة راجل في ضهرك، وإنسانة خيرة جدًا بموت فيها»، وفقًا لوصفها.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها لا تعلم سبب الهجوم على مسرحية «المومس الفاضلة»؛ لأنها مأخوذة عن أدب عالمي، وهدف قصتها نبيل جدًا.



واستنكرت العنف في النقد، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة، قائلة: «من حق البعض ألا يعجب باختياراتي، لكن مش لازم تجريح أو إهانة لي ولأهلي، لا أحد يرضى بالأمر، الاختلاف سنة الحياة والتجريح يعكس الخلفية الأخلاقية والتربوية».



ولفتت إلى أن الهجوم على الرواية لا يكون على الاسم، إلا بعد قراءة العمل كاملًا ثم مناقشته، متابعة: «لكن لو أردت الهجوم، فالهجوم يكون على الكاتب وليس الفنانة إلهام شاهين».