 منى زكي تروج للحلقات الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية: يا ترى صالح هيعمل إيه؟ - بوابة الشروق
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منى زكي تروج للحلقات الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية: يا ترى صالح هيعمل إيه؟


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:49 م

روجت الفنانة منى زكي، للحلقات الأخيرة من مسلسلها" تحت الوصاية" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت منشورا لتشويق الجمهور للأحداث القادمة، جاء فيه: خلاص الوصاية بقت لحنان يا ترى صالح هيعمل إيه؟

وانتهت حلقة اليوم ال12 من المسلسل بوفاة الجد الوصي على أبناء حنان بطلة العمل عقب وفاة زوجها، لتعود الوصاية لها، لتدخل في صدام جديد مع عم الأولاد صالح الطامع في مركب شقيقه المتوفي حتى يتمكن من الزواج من حبيبته التي أجبرته أمها علي فسخ خطوبته منها بسبب ظروفه المادية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا عقب عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة منى زكي ودياب ونهى عابدين ورشدي الشامي وغيرهم، تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

 

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