وزير الأوقاف: الاحتفال السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن يؤكد اهتمام الدولة بخدمة كتاب الله

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القيادة السياسية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبتين عظيمتين وهما ليلة القدر وعيد الفطر المبارك.



وأضاف خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الثلاثاء: "نسأل الله عز وجل أن يجعل أيام مصر كلها أعيادا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي".



وأوضح أن الاحتفال السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن يؤكد اهتمام الدولة بخدمة القرآن وإكرام أهله وإعلاء كلمة الحق كتابا وسنة، لافتا إلى أن القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأعذبه وأجمله وأبلغه.



وأكد أن القرآن الكريم يهدي إلى الرشد، وهو كلام رب العالمين الذي لا يشبه كلام المخلوقين.



وانطلقت الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.



ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.



ومن المقرر أن يكرم رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 29 لحفظ القرآن الكريم.