إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا محرقة الهولوكوست

أحيت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ملايين اليهود الذين قتلوا خلال المحرقة النازية (الهولوكوست).



ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد لمدة دقيقتين في الصباح،حيث توقفت السيارات في الشوارع وتوقف المارة في إحياء للذكرى بدقيقتى صمت .



ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج أكاليل الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري.



وتحتفل إسرائيل بيوم هاشواه، يوم ذكرى المحرقة منذ عام 1951.



ويتم هذا العام ، إحياء الذكرى الثمانين للمقاومة اليهودية ضد قوات الأمن الخاصة الألمانية في "جيتو وارسو"، والتي بدأت في 19 أبريل 1943.



وانتهت الانتفاضة بعد نحو أربعة أسابيع، ولم يتبق سوى عدد قليل من يهود وارسو على قيد الحياة.



وسيحضر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مراسم إحياء الذكرى في وارسو غدا الأربعاء.



وقتل الاشتراكيون القوميون الألمان والمتواطئون معهم نحو 6 ملايين يهودي خلال حقبة النظام النازي (1933-1945). وفقا للأرقام الرسمية، لا يزال 147 ألفا و199 من الناجين من المحرقة يعيشون في إسرائيل.



وقال نتنياهو في ياد فاشيم مساء الإثنين إن تاريخ الانتفاضة يلزم الإسرائيليين بالوحدة الداخلية."هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها هزيمة أولئك الذين يريدون تدميرنا". وقال إن إيران اليوم هي التي يجب منعها من تسليح نفسها بأسلحة نووية.



وبعد ذلك بساعات فقط، هددت طهران إسرائيل مرة أخرى بالدمار. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في التلفزيون الرسمي إن "أدنى خطأ من جانبكم تجاه أمن بلادنا سيقابل بتدمير مدينتي تل أبيب وحيفا".



ولطالما هدد رؤساء إيران في الماضي، إسرائيل، بالدمار.



ووصل رئيسي إلى السلطة في عام 2021. وواجه أسلوب حكومة رجل الدين المحافظ إنتقادات واسعة النطاق منذ ذلك الحين. ويعتبر يوم 18 أبريل هو يوم عطلة في إيران لتكريم القوات المسلحة الوطنية.



ولأول مرة يشارك ولي العهد الإيراني السابق، رضا بهلوي في أحداث إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل. ورافقته وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية جيلا جملئيل، والتي وصفتها بأنها "زيارة تاريخية".



وقالت جملئيل إن بهلوي هو "أرفع شخصية إيرانية قامت بزيارة عامة لإسرائيل على الإطلاق". وزار بهلوي حائط البراق، المعروف أيضا باسم حائط المبكى، في القدس اليوم الثلاثاء.



ومنذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، تعتبر إسرائيل العدو اللدود لطهران. ونادرا ما تحدث بهلوي، الذي لم يتمكن من العودة إلى وطنه بعد الثورة، بشكل علني في الماضي.



ومن ناحية أخرى،أحيت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا اليوم الثلاثاء ذكرى مقتل 6 ملايين يهودي على أيدي النازيين في مراسم أقيمت في نصب زاكسينهاوزن التذكاري.



وأشعل كورت هيلمان، المولود في عام 1933 والذي نجا من فظائع النظام النازي، شعلة تذكارية في النصب التذكاري المركزي "المحطة زد"- حيث كان موقع معسكر إبادة في السابق.



ومثل ما هو معتاد أن يحدث في إسرائيل في يوم الذكرى،دوت صفارة الإنذار أيضا لمدة دقيقتين في معسكر اعتقال زاكسينهاوزن السابق في أورانينبورج، خارج برلين مباشرة.



وأدان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان جرائم النظام النازي في مناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.



وقال "سنشعر بالعار إلى الأبد".



وتابع إنه يشعر بالتواضع والامتنان لتمكنه من إحياء ذكرى الضحايا مع المواطنين اليهود.



وأشار بوشمان أيضا إلى مظاهرة فلسطينية جرت في برلين قبل حوالي 10 أيام، تم خلالها، وفقا لتسجيلات الفيديو، الهتاف بشعارات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.



وشدد الوزير على أن الوضع الذي لا يشعر فيه اليهود في ألمانيا بالأمان غير مقبول.



ودعا سفير إسرائيل، رون بروسور، اليهود إلى الوقوف متحدين. وقال إن "الدولة القومية للشعب اليهودي هي تجسيد للاستقلال اليهودي. إنها تجسيد لقدرتنا على اختيار مصيرنا دون الاعتماد على الآخرين". وفي الوقت ذاته، وأعاد بروسور للذاكرة الانتفاضة التي اندلعت في حي وارسو اليهودي قبل 80 عاما.