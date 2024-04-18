صلاح يغادر مباراة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

غادر محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي المقامة حاليًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وتشير نتيجة مباراة ليفربول وأتالانتا إلى تقدم الريدز بهدف نظيف بعد مرور 67 دقيقة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب أتليتي أزوري في إيطاليا، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وشارك هارفي إليوت بدلاً من محمد صلاح في الدقيقة 67، ليكتفي النجم المصري بتسجيله هدفا وحيدًا في مباراة أتالانتا مساء اليوم الخميس.