 صلاح يغادر مباراة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صلاح يغادر مباراة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:43 م

غادر محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي المقامة حاليًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وتشير نتيجة مباراة ليفربول وأتالانتا إلى تقدم الريدز بهدف نظيف بعد مرور 67 دقيقة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب أتليتي أزوري في إيطاليا، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وشارك هارفي إليوت بدلاً من محمد صلاح في الدقيقة 67، ليكتفي النجم المصري بتسجيله هدفا وحيدًا في مباراة أتالانتا مساء اليوم الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك