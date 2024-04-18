إيران: سنرد بالمثل إذا هاجمت إسرائيل منشآتنا النووية

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أعلنت طهران، الخميس، استعدادها للرد بالمثل على إسرائيل حال هاجمت الأخيرة منشآت إيران النووية، وفق وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك في تصريحات لقائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقال القائد الإيراني، إن المراكز النووية "في أمن تام"، مرجحا "مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقا".

وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية "ليست جديدة"، وأن تل أبيب "أطلقت تلك التهديدات منذ سنوات وأقدمت على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية".

وأضاف: "في حال أراد الكيان الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه حتما وبالتأكيد بردة فعلنا".

وأكد أن الرد الإيراني سيكون "بالمثل، وستتعرض المراكز النووية للكيان (الإسرائيلي) لهجوم وعمليات بأسلحة متطورة".