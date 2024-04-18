أسامة عرابي منتقدا كولر: «يتحمل مسؤولية تراجع مستوى الأهلي»

انتقد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية تراجع مستوى الفريق فنيًا خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة عرابي في تصريحات إذاعية إن مارسيل كولر وضع تشكيلا خاطئا أمام الزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري العام، لكنه تدارك الأمر في بداية الشوط الثاني، كما أن الغيابات الكثيرة كان لها تأثير في هزيمة الأهلي.

وأوضح أسامة عرابي أن عقلية اللاعب المصري لا تتحمل ضغط المباريات، فلا توجد جداول منتظمة للمباريات، وهو ما يضع المدربين في مشكلة كبيرة نتيجة زيادة نسبة الإصابات وهو ما يعاني منه الأهلي حاليًا.

وكشف عرابي أنه اعتذر عن التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية، رغم حديث التوأم معه واجتماعه معهما قبل تولي المسؤولية وإعلان تشكيل الجهاز.

وحول الأسباب التي دفعته إلى الاعتذار عن عدم التواجد في جهاز المنتخب الوطني، قال عرابي: «بسبب عملي الخاص، والتحليل في إحدى القنوات الفضائية»، وتابع عرابي قائلًا: «حسام حسن مستمر على نهج محمود الجوهري المدرب التاريخي لمنتخب مصر بسبب العمل معه على مدار سنوات عديدة».