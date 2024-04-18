وزيرة الداخلية الألمانية: عملاء بوتين لن يرهبونا

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عقب إلقاء القبض على جسوسين مشتبه في صلتهما بالاستخبارات الروسية، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، دعم ألمانيا لأوكرانيا.

وقالت فيزر، اليوم الخميس: "لقد أحبطت سلطاتنا الأمنية هجمات متفجرة محتملة كانت تهدف إلى ضرب وتقويض مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا".

وأكدت أن بلادها تكثف جميع تدابير الحماية "ضد التهديدات الهجينة من النظام الروسي" منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت: "سنواصل تقديم الدعم الهائل لأوكرانيا ولن نسمح بترهيبنا"، مضيفة أن التحقيقات الجارية تتعلق بحالة خطيرة للغاية لنشاط تجسس مشتبه به لصالح روسيا.

وألقت الشرطة الألمانية، القبض على عميلين مشتبه بصلتهما بروسيا في مدينة بايرويت بولاية بافاريا الألمانية أمس الأربعاء.

وأعلن الادعاء العام، اليوم الخميس، أن هناك اشتباها قويا في أن المتهمين اللذين يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية عملا لصالح جهاز استخبارات أجنبي في قضية شديدة الخطورة.

ووفقا للبيانات، فإن أحد المتهمين - ويدعى ديتر إس. - متهم أيضا بالتآمر لإحداث انفجار بمواد ناسفة وإحراق عمد، إلى جانب الاتهام بالعمالة لأغراض تخريبية وتصوير منشآت عسكرية على نحو يعرض الأمن للخطر.