الأهلي يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة في مبارياته

أرسل النادي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الأهلي المحلية والإفريقية. وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد النادي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات. وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.