السلطات الألمانية تواصل المداهمات ضد عصابة تهريب بشر دولية

في اليوم التالي للمداهمة الكبرى التي جرت في ثماني ولايات ألمانية ضد عصابة تهريب بشر دولية، تواصل السلطات الألمانية المزيد من عمليات التفتيش اليوم الخميس.

وأعلنت الهيئة المركزية ونقطة الاتصال لملاحقة الجرائم المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا والشرطة الاتحادية اليوم أنه جرى تفتيش 116 مسكنا آخر في مدن مختلفة بالولاية.

وبحسب البيانات، يُشتبه في أن عناوين هذه المساكن أعطيت للسلطات بطريقة زائفة للحصول بشكل غير قانوني على تصاريح إقامة لأجانب، بزعم أنهم عمال مهرة.

وفككت السلطات الألمانية خلال حملة مداهمات كبرى أمس الأربعاء عصابة تهريب دولية متخصصة في التعامل مع أغنياء من الصين وعمان، وتم تفتيش أكثر من 100 منزل ومكتب تجاري ومكتب حكومي، وتم القبض على عشرة متهمين.

وقال هندريك تيمر، المدعي العام المسؤول عن التحقيقات في دوسلدورف، إن العصابة كانت تحصل مقابل ترتيب الحصول على تصريح إقامة ما يصل إلى 360 ألف يورو للحالة الواحدة.

ووفقا للبيانات، شارك في الحملة اليوم 600 فرد من الشرطة الاتحادية والمدعين العموم. وتهدف الحملة إلى معرفة ما إذا كان الأفراد الذين تم إدخالهم إلى ألمانيا على نحو غير شرعي يعيشون بالفعل في العناوين المزعومة.