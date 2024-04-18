القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني

قال مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد، إن مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى الأراضي المحتلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه الشاحنات تخضع لآلية حسب الآليات المتفق عليها من الجانبين الإسرائيلي والمصري.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تذهب إلى منطقة العوجة لتخضع إلى عمليات التدقيق والمراجعة قبل أن تعود مرة أخرى إلى معبر رفح حتى تتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هذه الشاحنات تأتي معظمها من الجانب المصري، قائلًا إن بنك الطعام المصري يساهم بشكل كبير في هذه المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل إرسال قوافل المساعدات تباعًا إلى قطاع غزة، وآخرها القافلة التي وصلت أمس، والمكونة من 126 شاحنة محملة بالكثير من المساعدات الإنسانية».