أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة المنتخب التي تستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب.
وتقام بطولة أفريقيا للشباب في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد).
خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) - محمد سمير (إنبي) - محمد إبراهيم (الزمالك)- أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) - عبد الله بوستنجي (سموحة) - محمود لبيب (الأهلي) - مؤمن شريف (الاتحاد) - مهاب سامي (إنبي).
خط الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (الأهلي) - سيف عصام (إنبي) - محمد عاطف (الأهلي) - محمد رأفت (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا) - محمد عبد الله (الأهلي) - عمر أسامة (إنبي) - أحمد أبو الفتح شرف (المصري) - عمر خالد بيبو (أروا السويسري).
خط الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) - محمد زعلوك (الأهلي) - مهند محمد (المقاولون العرب) - عمرو فتحي عموري (الاتحاد).