مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

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يتواجد مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، في تشكيل فريقه الأساسي أمام رين في الدوري الفرنسي.

ويلتقي فريق نانت، مساء اليوم الجمعة، مع خصمه رين، ضمن مباريات الجولة 30 لبطولة الدوري الفرنسي 2024-25.

ويحتل نانت حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد باريس سان جيرمان، الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي.

في حين أن رين لديه 35 نقطة، حيث يحتل في الوقت الحالي المركز الحادي عشر في جدول البطولة.

تشكيل نانت

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ناثان زيزي، جان كاستيليتو، كيلفن أميان.

خط الوسط: سوربا توماس، دوجلاس جوميز، لويس لورو، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.