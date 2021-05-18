مصدر أمني ينفي اقتحام شرطة الإسكندرية لمجموعة من المنازل وتحطيمها

أكد مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، متضمناً نشر مقطع فيديو مصحوب بتعليق زَعم خلاله القائم على تصوير المقطع بقيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بالإسكندرية باقتحام مجموعة من منازل إحدى العائلات وتحطيم محتوياتها، مشيراً إلى تقدم أفراد العائلة المشار إليها ببلاغ بشأن هذه الممارسات.

وأوضح المصدر أنه عقب الفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العامرية بالإسكندرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء إثر وجود خلافات ماليه بينهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم ضبط 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم عقب التصالح فيما بينهم.

وفي وقتٍ لاحق، تجددت المشاجرة بين العائلتين قام على إثرها كلٍ من الطرفين باقتحام منزل الآخر، وتحطيم محتوياته وإحداث إصابات فيما بينهم.. حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط 5 أشخاص من الطرفين، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه.. وتبين أنه ينتمى لأحد طرفى المشاجرة، وسبق اتهامه فى قضية "ضرب"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.