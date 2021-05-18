الكاظمي يؤكد السعي لتعزيز العلاقات بين العراق وحلف الناتو

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، سعي حكومته من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف شمالي الأطلسي "ناتو".

وشدد الكاظمي، خلال لقائه مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جون مانزا والوفد المرافق له، على أهمية أن ترتقي العلاقة بين العراق وحلف الناتو إلى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد، حسب بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الأطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، ورفع مستوى قدراته العسكرية ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير البنى المؤسساتية وغيرها.