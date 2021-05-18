الهلال الأحمر الفلسطيني: كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الدعم المتواصل لفلسطين

وجه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، جهاد أبو حطب، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري؛ للدعم المستمر إلى فلسطين.

وقال أبو حطب -في تصريح لفضائية (إكسترا نيوز) الإخبارية- "نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رفعنا درجة الطواريء إلى الدرجة الرابعة، والتي أعلنت من قبل رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، وقمنا برفع الجاهزية التامة لكل دوائر وأقسام الجمعية وخاصة الأقسام الصحية: منها كالإسعاف والمستشفيات؛ حيث تم زيادة أعداد العاملين في مجال الإسعاف".

وأضاف: "كما تم تجهيز المستشفيات الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ من حيث زيادة عدد الكوادر الطبية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة".