صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من البطولة، موسم 2022-2023.

وضمت القائمة 7 لاعبين يتنافسون في مهمة صعبة للحصول على الجائزة، يتقدمهم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وصاحب الأرقام القياسية، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 36 هدفا في الموسم.

وفتحت الرابطة الباب أمام الجمهور للمشاركة في التصويت، حيث سيتم دمج أصوات المشجعين، مع أصوات لجنة خبراء لتحديد الفائز الذي سيتم الإعلان عن هويته يوم 30 مايو الحالي.

ويتنافس ثنائي مانشستر سيتي هالاند وكيفين دي بروين مع ثنائي أرسنال مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا على الجائزة مع 3 لاعبين آخرين.

يأتي ذلك في ظل صراع مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبدو في طريقه للبقاء في مدينة مانشستر.

فيما شهدت القائمة غياب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وغياب تام لكل لاعبي الريدز في ظل تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وضمت قائمة المرشحين كل من: كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند، لاعبا مانشستر سيتي، مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا من أرسنال، ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وهاري كين من توتنهام وأخيرًا كيران تريبير من نيوكاسل.