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محافظ مطروح يفتتح وحدة صحية بالكيلو 90 لخدمة 6 آلاف مواطن

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
أحمد سباق:
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 5:03 م

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، وحدة ساحل العميد الصحية بالكيلو 90، والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية، وبدعم من وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مساحة مباني الوحدة الصحية 255 مترا مربعا على مساحة كلية 2000 متر، مكونة من دور أرضي، ودورين علويين، وتخدم حوالي 6000 نسمة، خاصة وأن أقرب وحدة صحية هي وحدة العميد، والتي تبعد عنها حوالي 13 كيلو مترا.

وتتكون الوحدة من عيادة خارجية، عيادة طوارئ، الصيدلية، عيادة أسنان، تنظيم أسرة، وتثقيف صحي، معمل، تطعيم، كما تضم الوحدة مركزا للتحكم الدوائي لتوزيع وحصر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية للمستشفيات والوحدات بالقطاع الشرقي للمحافظة، وكذلك بها سكن للأطباء بالدور الثالث، وسكن لأطباء القوافل العلاجية التي ستخدم أهالي المحافظة.


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