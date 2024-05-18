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الكشف عن موقف ألكانتارا من العروض السعودية

محمد عاطف
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 12:58 م

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف الإسباني تياجو ألكانتارا من العروض السعودية، بعد الإعلان رسميًا عن رحيله من ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وكان نادي ليفربول قد أعلن مساء أمس الجمعة، رحيل ألكانتارا وماتيب عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»، فإن أولوية ألكانتارا في الوقت الحالي هي البقاء في أوروبا، واللعب مع الفرق الكبرى هناك.

وأضاف رومانو أن ألكانتارا يرغب في العودة للتدريبات واللعب بشكل منتظم مع فريقه الجديد، بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها مع ليفربول.


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