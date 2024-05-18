قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن «بلاده تعيش حربا وجودية ومعركة كبيرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم؛ كشفت المعاناة التي تعيشها إسرائيل بعد الإخفاق الكبير».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «هناك أقلية صغيرة سيطرت على إسرائيل وتقودها إلى المجهول».

ونوه أن «من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليًا وبدون مسئولية»، لافتًا إلى أن «بعض السياسيين يفكرون فقط بأنفسهم».

ولفت إلى أن «أمن إسرائيل تهدده اعتبارات سياسية وشخصية»، قائلًا إن «بلاده ستنتصر في الحرب بالعزم والوحدة ووفقًا لبوصلة استراتيجية واضحة».

وشدد على الحاجة لـ«تغيير فوري»، معقبًا: «أنا وزملائي لن نترك الأمور على ما هي عليه أو استمرار هذه المهزلة، سنعمل كل ما هو مطلوب لتغيير المسار ونضمن أن تبحر إسرائيل باتجاه انتصار حقيقي».

واستطرد: «أنا أؤمن بالوحدة وناضلت من أجلها وقتا طويلا، لكنها يجب أن تتجسد بالأفعال، ولا يمكن أن تكون ورقة التوت التي تغطي الجمود في الحرب».