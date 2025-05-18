محافظ البحر الأحمر يعلن تدشين 25 سيارة مياه لتخفيف أزمة الشرب بالغردقة

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، عن بشرى سارة لأهالي مدينة الغردقة، في إطار جهود الدولة وجهود جميع الأجهزة المعنية لحل أزمة مياه الشرب في المدينة، مؤكدا أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيتم بدءً من غدٍ الأحد، دفع 25 سيارة مياه إلى المدينة، لتقليل عدد المناوبات إلى حين حل المشكلة بشكل كامل.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه قد عرض مساء اليوم شكاوى المواطنين بشأن نقص مياه الشرب في الغردقة على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي استجاب بسرعة، موجهاً بعقد اجتماع عاجل بحضور المحافظ ووزير الإسكان والجهات المختصة، والمقرر يوم الإثنين المقبل.

وأوضح المحافظ أن سبب الأزمة يعود إلى قيام الجهات المختصة باستبدال الفلاتر الخاصة بمحطة اليسر بسبب انتهاء صلاحيتها، مما أدى إلى عدم انتظام ضخ مياه الشرب ووجود عجز في الكميات اليومية. كما أشار إلى تهالك خط المياه القادم من الكريمات، الذي يغذي الغردقة بحوالي 30 ألف متر مكعب يومياً.

وأضاف المحافظ أن في ضوء متابعته المستمرة لشكاوى المواطنين ومنهجه في سرعة الاستجابة، أجرى اتصالاً هاتفياً عاجلاً برئيس الوزراء، الذي وجّه بالتنسيق مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، وعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على استيراد الفلاتر الخاصة بمحطة اليسر عن طريق الطيران، لتركيبها خلال 15 يوماً، بهدف رفع كفاءة المحطة وزيادة معدل ضخ المياه من 40 ألف إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، وهو المعدل الطبيعي.

واختتم اللواء عمرو حنفي تصريحه قائلاً: "نتقدم بالاعتذار لأهلنا أبناء مدينة الغردقة بسبب وقوع هذه الأزمة الخارجة عن إرادتنا، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا لحلها في أقرب وقت خلال الأيام القليلة القادمة، مع توجيه الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على سرعة استجابته وتدخله الدائم."