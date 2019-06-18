متحدث النواب: أردوغان يتحدث عن الديمقراطية وهو نموذج للديكتاتور

-يتحدث عن الحريات وهو يقمع الحريات بين السياسيين والصحفيين في تركيا



علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن وفاة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، قائلًا: «هو يتحدث لجمهوره وجماعته من جماعة الإخوان الإرهابية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء: «هذا الرجل يتحدث عن الديمقراطية وهو نموذج للديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فهو يتحدث عن الحريات وهو نموذج لقمع الحريات بين شعبه والسياسيين والصحفيين في تركيا».

وتابع: «هذا الرجل يتحدث عن إطلاق سراح بعض المجرمين في مصر، وهو يحبس الأبرياء، وقد تحولت سجون تركيا إلى سلخانات، وهو لا يسمعه سوى جمهوره من الجماعة».

وعقب: «إنما جموع العقلاء ممن يحكمون دول العالم يعلمون أنه أصيب بهوس وجنون فقدانه للخلافة العثمانية التي كان يأمل في عودتها بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية».