العناني: يجب على وزراء السياحة في العالم العمل سويا واتخاذ إجراءات تحمي الصناعة

أكد وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، أنه يتحتم على وزراء السياحة في العالم العمل سويا وإتخاذ إجراءات تحمى صناعة السياحة وتحافظ على إسهامها في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص عمل لملايين العاملين بها.

جاء ذلك خلال مشاركته، في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، لبحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار - في بيان اليوم الخميس - أن العناني وجه الشكر للدكتور أحمد بن عقيل الخطيب للدعوة لهذا الاجتماع الطارئ للمجلس في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد علي السياحة العالمية وعلى مستقبلها.

وخلال الاجتماع تم بحث تداعيات تلك الجائحة على القطاع السياحي، كما تم تبادل الرؤى المختلفة حول سبل تجاوز الأزمة والتدابير الخاصة باستئناف حركة السياحة.

كما سلط الضوء على التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة، وفيما يتعلق باستئناف حركة السياحة الدولية، والمحفزات التي منحتها الدولة لتشجيع حركة الطيران إلى المدن السياحية الساحلية بمصر.

وأكد الدكتور العناني، حرص الحكومة المصرية على التفاعل الدولي والإقليمي، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المعنية والاسترشاد بما يصدر عنها من وثائق وتقديرات وما تقره من بروتوكولات، وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO، والمجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، ولجنة السياحة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي تستقبل مصر معظم سائحيها من دوله.

واختتم وزير السياحة، كلمته خلال الاجتماع بالاشارة إلى أن المرحلة الحالية غير مسبوقة فيما تحمله من تحديات وما تستلزمه من متطلبات لتضافر وتعاون وتنسيق إقليمي ودولي، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات السياحية البينية، لافتا إلى أن مصر توصي بقيام جامعة الدول العربية بإعداد ورقة حول تعزيز التبادل والتعاون السياحي العربي في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها، بحيث تشمل حزمة من التوصيات المقترح إتباعها و تفعيلها.

وصدر عن هذا الاجتماع بيان وزاري شدد فيه المجلس على أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، ودعا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك المجلس العالمي للسياحة، مشددا على ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات السياحية البينية داخل الوطن العربي.