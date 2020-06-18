مقتطفات من كتاب بولتون تكشف كواليس مثيرة عن ترامب

الرئيس الأمريكى طلب دعم الصين للفوز بولاية رئاسية ثانية.. ووصف الصحفيين بـ«الحثالة».. ودافع عن السعودية فى قضية خاشقجى لتشتيت الانتباه عن قصة البريد الإلكترونى لإيفانكا

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب طلب صراحة من نظيره الصينى شى جين بينج المساعدة فى انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف بولتون أيضا أن الرئيس الأمريكى عبّر عن "استعداده لوقف تحقيقات جنائية وإسداء معروف شخصى لمستبدين يحبهم"، مشيرا تحديدا لواقعة تتعلق بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى طلب تدخل ترامب فى عام 2018 فيما يتعلق بتحقيق أمريكى ضد شركة تركية، وفقا لما ورد فى مقتطفات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" من كتاب بولتون "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض".

وتصور المقتطفات رئيسا يسخر منه كبار مستشاريه ويعرض نفسه لاتهامات بعدم الأهلية أشد بكثير من تلك التى دفعت مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون للسعى لمساءلته العام الماضى والتى لم تفض إلى عزل ترامب.

وكشف بولتون فى مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن حوارات منسوبة لترامب مع الرئيس الصينى تطرقت فى إحدى المرات لموضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قائلا: "حوّل ترامب، ويا للعجب، دفة الحديث إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بالولايات المتحدة، ملمّحا إلى قدرة الصين الاقتصادية ومناشدا شى أن يعمل على فوزه"، مشيرا أيضا إلى أن ترامب اقترح أنه منفتح للخدمة فى البيت الأبيض أكثر من فترتين، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

فى المقابل، قال الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتزر فى إفادة أمام مجلس الشيوخ إن رواية بولتون "غير صحيحة على الإطلاق"، مضيفا: "كنت حاضرا فى الاجتماع. ألا أتذكر شيئا بهذا الجنون؟".

كما نسب كتاب بولتون أيضا للرئيس الأمريكى قوله خلال اجتماع انعقد فى نيوجيرسى فى صيف 2019 إن الصحفيين يجب إيداعهم السجون حتى يكشفوا عن مصادرهم: "هؤلاء يجب إعدامهم. إنهم حثالة"، حسبما ورد فى مقتطفات أخرى نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وروى بولتون أن ترامب خرج بتصريحات تدافع عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خلال قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى لتشتيت الانتباه عن قصة تناولتها الصحف فى ذات التوقيت حول استخدام ابنته إيفانكا لبريدها الإلكترونى الشخصى فى أعمال الحكومية رغم هجومه الشرس على منافسته السابقة هيلارى كلينتون للسبب ذاته خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016.

كما ذكر بولتون أن ترامب سأل ذات مرة عما إذا كانت فنلندا جزءًا من روسيا، واعتبر أن غزو فنزويلا سيكون أمرا رائعًا، وأنها كانت جزءًا من الولايات المتحدة.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى لمنع بولتون من نشر الكتاب مشيرة إلى مخاطر تمس الأمن القومى، وهى تسعى إلى انعقاد جلسة بالمحكمة غدا الجمعة. ورفضت دار النشر سايمون اند شوستر الاتهامات وقالت إنها وزعت بالفعل "مئات الآلاف من النسخ".

من جهته، قال ترامب لقناة فوكس نيوز فى مقابلة منفصلة إن بولتون خرق القانون بإدراجه معلومات فى غاية السرية فى الكتاب.

ويشير منتقدو بولتون إلى أنه أحجم عن الشهادة في استجواب بمجلس النواب في وقت ربما كان حديثه فيه في غاية الأهمية.

وشن النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي قاد فريق الادعاء في المحاكمة الرامية لعزل ترامب هجوما على بولتون، قائلا "لقد فضل الاحتفاظ بالمعلومات من أجل كتاب... بولتون ربما كان مؤلفا، لكنه يفتقر للحس الوطني".