 محافظ الدقهلية يطلق مبادرة ميدان جديد في كل مدينة - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2020 7:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية يطلق مبادرة ميدان جديد في كل مدينة

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
نعمان سمير:
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 7:09 م

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة ميدان جديد في كل مدينة لإعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة راقية في ربوع المحافظة بما يليق بأهلنا في كل مكان.

وأوضح المحافظ أنه سبق وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للأماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.

وأكد أنه تم اختيار أربعة نماذج لميادين في مدن بلقاس وجمصه واجا والمنزلة كمرحلة أولى من المبادرة ليتم البدء في تنفيذها ابتداء من اليوم على أن يتم البدء في الميادين تباعا عقب اختيار التصميم وتحديد المواقع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن إنشاء الميادين الجديدة يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، مشيرا إلى أن تطوير وانشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، إنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة والمشاركة المجتمعية سيتم إنشاء الميادين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك