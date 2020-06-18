موريتانيا تسجل 201 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 201 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2424 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الخميس، أشار مدير الصحة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97.

ولفت إلى تسجيل 123 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 550.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 440 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية ملايين إصابة.