فيرستابن يحقق أفضل زمن بالتجربة الثانية لسباق فورمولا-1 الفرنسي

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حقق ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على سائقي فريق مرسيدس.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار بول ريكارد البالغ طوله 5842 مترا، مسجلا دقيقة واحدة 872ر32ثانية، ليتفوق على فالتيري بوتاس بفارق 008ر0 ثانية.

نتائج بوتاس في التجربتين ستعزز من ثقته بنفسه، خاصة وأنه كان تصدر التجربة الحرة الأولى، في اسبوع شهد نفيه الرحيل عن فريق مرسيدس بنهاية الموسم.

ويسعى مرسيدس لاستعادة مستواه بعد الأداء الكارثي في موناكو وباكو.

وجاء لويس هاميلتون، حامل اللقب، في المركز الثالث مسجلا دقيقة واحدة و125ر33 ثانية، بينما جاء فرناندو ألونسو سائق ألبين في المركز الرابع.

ويحتل فيرستابن صدارة ترتيب فئة السائقين بفارق أربع نقاط أمام هاميلتون.

ويأمل فريق ألبين، رينو سابقا، أن يحقق نتائج جيدة في السباق الذي يقام على ارضه بفرنسا، وذلك بعدما جاء إستيبان أوكون في المركز السادس خلف تشارلز لوكلير سائق فيراري.

وتقام التجربة الحرة الثالثة غدا السبت وتتبعها التجربة الرئيسية، فيما يقام السباق بعد غد الأحد.