 انتشال جثة شاب من نهر النيل فى مصر القديمة - بوابة الشروق
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انتشال جثة شاب من نهر النيل فى مصر القديمة

محمد أبوعوف
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:25 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من انتشال جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بكورنيش مصر القديمة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بالعثور على جثة شخص بمياه نهر النيل بكورنيش مصر القديمة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "عبدالرحمن عبدالدايم"، ومقيم بمنطقة التبين، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية كان يعمل بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة المنيب ونزل للسبحة بسبب حرارة الجو المرتفعة وغرق أثناء ذلك، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 

 

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