أعربت الفنانة نجوى فؤاد، عن أمنياتها بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة: «سايبة فراغ كبير عندي».

وطمأنت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية، مشيرة إلى معاناتها من آلام في منطقة القطنية إلا أنها تتحسن حاليًا.

وعن مشاركتها الجمهور لفيديوهات التيك توك، روت أنها أثناء جلوسها مع إحدى صديقاتها تفاجأت بأنها ترغب بتسجيل أحد فيديوهات التيك توك، مضيفة أنه كان مجرد مزاح، ولكن تقدم على تلك التجربة مرة أخرى.

وذكرت أنها تفاجأت من كم التعليقات السلبية على ذلك الفيديو، ما جعلها تتقدم بالاعتذار للجمهور، معقبة: «ده مش هدفي أو طريقي ومش تاريخي اللي عملته».

وتعرضت الفنانة نجوى فؤاد، للهجوم من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد دخولها تطبيق «التيك توك»، وكان المقطع التي استخدمته نجوى فؤاد من فيلم الألماني، وكانت هناك آراء من الجمهور بين مؤيد ومعارض للفيديو.