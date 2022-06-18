ألقت مباحث الأموال العامة القبض على رئيس لجنة نقابية في سوهاج، بتهمة اختلاس 800 ألف جنيه من أموال إحدى النقابات؛ مما أضر بالمال العام.



ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى النقابات، بتحصيل رئيس اللجنة النقابية التابعين لها "فرع سوهاج"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج- مبالغ مالية بلغت (800 ألف و245 جنيها) قيمة اشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها، وعدم توريدها بخزينة النقابة، واستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات خاصة بالأعضاء، وقيامه باختلاس تلك الأموال والاستيلاء على قيمتها لنفسه، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.



بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.