وزير خارجية الصين لـ بلينكن: بكين ملتزمة ببناء علاقة مستقرة وبناءة مع واشنطن

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية تشين قانج أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الصين ملتزمة ببناء علاقة "مستقرة وبناءة" مع الولايات المتحدة.

وأفادت بعد اجتماع للوزيرين في بكين، بأن تشين أبدى كذلك مخاوف الصين إزاء مصالحها الأساسية لا سيما مسألة تايوان، ووصفها بأنها "أبرز خطر" على العلاقات الصينية الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

والتقى بلينكن بنظيره الصيني تشين جانج في بداية زيارته لبكين التي تستغرق يومين، وتهدف لإعادة بناء العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونشر التلفزيون الصيني صورا أظهرت الوزيرين ووفودهما يتبادلان التحية ويجلسان قبالة بعضهما على طاولتين في قصر دياويوتاى للضيافة اليوم.

ولم يتم الافصاح في البداية عن محتوى المباحثات.

ولم يتضح ما إذا كان بلينكن سوف يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي أول زيارة له للصين منذ توليه منصبه في عام 2021 يقوم بلينكن بالزيارة عوضا عن أخرى كان مخططا لها منذ فترة طويلة ولكن ألغيت قبل موعدها بوقت قصير في شهر فبراير الماضي إثر اندلاع أزمة دبلوماسية مع اكتشاف ما وصفته واشنطن بأنه بالون مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية.