 بمشاركة بيراميدز.. فيفا يدرس إبقاء مونديال الأندية في أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بمشاركة بيراميدز.. فيفا يدرس إبقاء مونديال الأندية في أمريكا

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 11:23 م

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس منح الولايات المتحدة الأمريكية، حق تنظيم النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية الموسعة.

وتستضيف أمريكا نسخة 2025 الحالية من البطولة والتي انطلقت يوم 14 يونيه الحالي وتستمر حتى منتصف الشهر المُقبل.

وبحسب موقع UOL البرازيلي فإن الاتحاد الدولي يفكر في استمرار استضافة الولايات المتحدة للمونديال، بحيث تنظم نسختين على التوالي، علماً بأن أمريكا تشارك في تنظيم مونديال 2026 على مستوى المنتخبات بجانب كندا والمكسيك.

وكان فريق بيراميدز قد حجز بطاقة مشاركته في مونديال 2029 بعدما حقق لقب دوري أبطال افريقيا النسخة الماضية بتغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بانتظار حسم المقاعد المتبقية للقارة السمراء وفقاً لنتائج النسخة القادمة من المسابقة القارية.

 


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