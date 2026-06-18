محافظ الإسكندرية يتفقد صهريج ابن النبيه والمسرح الروماني ضمن خطة تطوير القلب التاريخي للمدينة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة شملت تفقد صهريج ابن النبيه الأثري ومنطقة المسرح الروماني، لمتابعة حالتهما الراهنة ودراسة سبل تطويرهما واستثمارهما سياحيا وثقافيا.

رافق المحافظ خلال الجولة، اليوم، محمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، ومحمود عيسى، السكرتير العام المساعد، ومحمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، وزياد الصياد، المدير التنفيذي للمركز الهندسي بجامعة الإسكندرية، وإيمان عباس، رئيسة حي وسط.

واطلع المحافظ على الحالة الإنشائية لصهريج ابن النبيه، الذي يُعد من أندر المنشآت التاريخية من نوعها، حيث يتكون من ثلاثة طوابق كاملة تحت سطح الأرض، وكان يُستخدم قديما لتخزين المياه وإعادة استخدامها خلال فترات الجفاف.

وأشار إلى أن الصهريج ما زال يحتفظ بحالة إنشائية جيدة إلى حد كبير رغم مرور قرون طويلة على إنشائه.

وأكد أهمية دراسة مختلف البدائل والفرص المتاحة لاستغلال الموقع أثريا وسياحيا، وتحويله إلى مزار ثقافي جاذب، بما يسهم في تعظيم قيمته الحضارية والاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

كما تفقد أيمن عطية منطقة المسرح الروماني ومحيطها، حيث جرى استعراض عدد من المقترحات والرؤى التخطيطية لتطوير المنطقة والارتقاء بها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والثقافية، خاصة أنها تضم مجموعة من المنشآت الأثرية التي تمثل جزءا مهما من تاريخ الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لإحياء وسط الإسكندرية التاريخي، من خلال ربط المواقع الأثرية ببعضها، وفي مقدمتها منطقة شارع النبي دانيال، مع التوسع في إنشاء مناطق صديقة للمشاة بقلب المدينة، بما يدعم الأنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية ويعزز جاذبية المنطقة.

وشدد على أن الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي واستثماره بصورة مستدامة يمثل أولوية للدولة، بما يسهم في استعادة رونق الإسكندرية وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المدن التاريخية والسياحية في المنطقة.