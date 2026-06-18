محافظ القاهرة: لا تهاون مع مخالفات البناء وإزالة أدوار مخالفة بعقار في المقطم وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وفى هذا السياق تقوم الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بإزالة الأدوار المخالفة (الرابع والخامس والسادس) بالعقار الكائن بالقطعة رقم 9455 بمنطقة جنوب "س" بشارع كريم بنونة بالهضبة العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.