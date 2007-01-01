أعاد مشهد حريق كاتدرائية "ناتت" العريقة إلى الأذهان، مشهد حريق كاتدرائية "نوتردام" في باريس منذ أكثر من عام في 15 أبريل2019، والتي تركت أثراً في جميع نفوس الفرنسيين، لكن هذا الحريق الذي التهم كاتدرائية نانت لم يكن الأول.

متى شيدت؟ وما أسمها؟

وشيدت كاتدرائية نانت عام 1891 على أنقاض كنيسة رومانية في العصور الوسطى. وتسمى كاتدرائية "سان بيير وسان بول"، وهي أبرشية كاثوليكية تقع في ساحة "سان بيير في نانت، ومقر أسقف مدينة نانت الفرنسية.

كم استغرقت؟

استغرق بناء الكاتدارئية، 457 عام، من عام 1434 إلى 1891، لكن هذه التأخيرات لم تغير بأي شكل من الأشكال جودة أو اتساق أسلوبها المعماري المبني على الطراز القوطي، إذ تم تصنيفها كنصب تاريخي منذ عام 1862.

احترقت أكثر من 5 مرات في العصور الوسطى والعصر الحديث

في العصر الحديث، في 28 يناير/كانون الثاني 1972، التهمت ألسنة اللهب الكاتدرائية، ثم ارتفعت إلى أسطح الأردواز وإطار هذا النصب القوطي الذي بني بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، وتم السيطرة على الحريق بعد أكثر من 5 ساعات بعد الإعلان عنها، وكان سبب الحريق آنذاك التعامل الخاطيء مع موقد غاز من قبل عامل.

أدت التفجيرات العنيفة للحرب العالمية الثانية، في 15 يونيو/حزيران 1944 أيضًا إلى أعمال ترميم للمبنى.

وأغلقت الكاتدرائية آنذاك لمدة ثلاث سنوات وحتى تم إعادة فتحها في مايو 1985.

وفي عام 2015، تعرضت الكاتدرائية لحريق مشابه، أصاب المبنى الكاثوليكي بنيران مذهلة تسببت في تدمير ثلاثة أرباع سقف كنيسة سانت دوناتيان وسانت روجاتان، وهو مبنى ديني من القرن التاسع عشر.

اندلع حريق كبير، السبت، داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، وهرع رجال الإطفاء للسيطرة على النيران، وتم احتواءه بعد أكثر من ساعتين، فيما رجحت السلطات الفرنسية أن سبب الحريق متعمد.

وفي العصور الوسطى، كانت الكاتدرائية في الأساس كنيسة رومانية، وفي عام 919 ميلادياً أحرقت الكنيسة خلال غارة من غزاة خلال حروب العصور الوسطى، ولم يتم إعادة بناء المبنى حتى نهاية القرن الحادي عشر، بمبادرة من دوق جيريك.

وفي عام 1415، أدى حريق إلى هدم برج مربع ضخم ولكن لم يؤثر على هيكل الكنيسة.

صورة أرشيفية لاحتراق الكاتدرائية في عام 1972