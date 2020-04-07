بالكمامة و التباعد بين المقاعد: نجوم أوبرا سيد درويش في حفل فني جديد

نظمت دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الجمعة حفلا فنيا جديدا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى و أحياها نجوم و مطربة الأوبرا.

بدأ الحفل بموسيقى ليالينا اداء صوليست الكلارينت محمد فوزي، ثم شدت الفنانة صابرين النجيلي ب يا «أعز من عيني، زي العسل، سلم على» وقدم الفنان ياسر سليمان باقة من روائع الفنان محمد رشدي منها «متى اشوفك، كعب الغزال، على الرملة».

وبالفاصل الثاني من الحفل تألق الفنان أحمد عفت باغنيات «اي والله، التوبة، قولوله، زيزينيا» و أختتمت الفنانة مي فاروق حفل الليلة ب مجموعة من روائع الطرب هى «وحشتوني، طاير يا هوا، أما براوة، الف ليلة وليلة» ومن اعمالها قدمت يا شمس يا منورة غيبي، واختتم الحفل باغنية يا اغلى اسم في الوجود.



وحرص جمهور أوبرا الإسكندرية على ارتداء الأقنعة الطبية، والإلتزام بالتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها من قياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

كما ساهم اسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى إستكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الآمن حفاظا على السلامة العامة.