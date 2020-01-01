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رئيس وزراء أستراليا يلغي جلسة برلمانية بسبب كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 5:34 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 5:34 ص

 ألغى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجلسة التالية للبرلمان الاتحادي في كانبرا، وسط تنامي تفشي فيروس كورونا، خاصة في ملبورن وسيدني، أكبر مدينتين في البلاد.

وأعلن موريسون اليوم السبت عن إلغاء الجلسة بناء على نصيحة القائم بأعمال كبير الأطباء في أستراليا، بول كيلي.

وقال كيلي إن انعقاد الجلسة سيشكل خطرا كبيرا على النواب والموظفين.

يشار إلى ان كانبرا لم تسجل أي إصابات لأسابيع، إلى أن وصل عدة أشخاص من ملبورن إليها، لتسجل حالات جديدة في تموز/يوليو.

وكان من المقرر أن ينعقد البرلمان في 4 أغسطس، لكنه سينعقد حاليا في 24 أغسطس.

وسجلت فيكتوريا، وهي ولاية عاصمتها ملبورن، قد سجلت ثلاث وفيات و428 حالة إصابة بالفيروس يوم الجمعة، وهو اعلى زيادة على الإطلاق في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وبدأ تفشي الفيروس في الولاية أواخر الشهر الماضي.

وسجلت أستراليا أكثر من 11 ألف حالة إصابة بالفيروس و116 وفاة بشكل إجمالي.

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