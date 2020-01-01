الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تنخفض إلى ما دون الـ40 حالة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 حالة، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل حالات وافدة ورصد حالات تفشي متفرقة بأنحاء البلاد في وضع ضغوط على جهود السلطات لاحتواء الفيروس.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت - إنها سجلت 39 حالة جديدة، منها 28 حالة وافدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 13 ألفا و711 حالة.

وسجلت الحصيلة اليومية انخفاضا حادا من 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين، و61 حالة يوم الخميس، و60 حالة يوم الجمعة، فيما ظل الارتفاع اليومي في حالات الإصابة بالفيروس دون 40 يومي الثلاثاء والأربعاء، بتسجيل 33 و39 حالة على التوالي.

وتشهد أعداد حالات الإصابة القادمة من الخارج ارتفاعا منذ أسابيع، حيث سجلت أرقاما مزدوجة لمدة 23 يومًا متتالية، كما تفوق الحالات الوافدة حالات الإصابة المحلية منذ يوم الأحد الماضي.

ووضعت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، حالة تأهب بشأن الإصابات الجماعية المحتملة المرتبطة بالسفن التي ترفع علم روسيا والتي ترسو في مدينة بوسان جنوب البلاد، حيث تم تأكيد إصابة أكثر من 20 من أفراد الطاقم بالفيروس على ثلاث سفن في الأيام الأخيرة.

ومن بين 154 سفينة دخلت 11 ميناء في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، قالت السلطات الصحية إنها أجرت عمليات تفتيش صحي على متن 75 سفينة.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم وفاة واحدة إضافية جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 294 حالة وفاة، بحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين حتى الآن 12 ألفا و519 شخصا، بزيادة 59 شخصا عن اليوم السابق.