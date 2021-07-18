الزراعة: استمرار العمل بمعامل الوزارة والقطاعات الخدمية بها فترة الإجازة

تواصل القطاعات الخدمية بوزارة الزراعة، ومعامل مركز البحوث الزراعية، أعمالها طوال فترة الإجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الحالة القصوى التي أعلنتها الوزارة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، استقبال العينات من العملاء وفحصها، وإجراء تحليل الأغذية ضد فيروس كورونا، والدواجن ضد جميع الأمراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة، فضلا عن الفصل في خلو اللحوم من أي إضافات مثل دهن الخنزير ولحم الحمير وغيره، فضلا عن إجراء متابعة حثيثة لنظم الفحص يوميا والتجارب المنفذة في مركز حيوانات التجارب وخاصة لإنتاج لقاحات بكفاءة عالية للشركات والقطاع الخاص.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

وفي سياق متصل تواصل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أعمالها، بالتواصل مع المحافظات المختلفة لرصد اي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.

كما يستمر العمل ايضا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الإعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.